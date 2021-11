Crack, coca, soldi e proiettili a casa ad Anzio: 2 arresti

Crack, coca, soldi e proiettili a casa ad Anzio: Carabinieri arrestano 2 uomini originari di Roma e residenti ad Anzio, classe 71 e 86, con numerosi precedenti di polizia.

Nell’ambito di una serie di controlli antidroga ed al termine di alcuni servizi di osservazione, i Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei sospettati, alla ricerca di sostanze stupefacenti e materiale utile alla preparazione delle dosi.

L’esito della perquisizione è stato favorevole, in quanto all’interno delle case sono state trovate numerose dosi di crack e di cocaina, già confezionate e pronte per essere messe sul mercato, oltre ad ingenti somme di denaro contante e tutto il materiale utile alla preparazione e confezionamento dello stupefacente. A casa di uno dei due sono inoltre stati trovati 10 proiettili di diversi calibri. I soggetti sono stati arrestati e trattenuti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina.