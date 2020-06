Crash Bandicoot 4 è ufficiale: alle 17 svelata la data d’uscita. Il (breve) video gameplay

Le voci sono diventate realtà i rumors certezze: Crash Bandicoot 4 uscirà veramente, e verrà svelato oggi alle 17:00 in un evento dedicato. Le notizie degli ultimi giorni avevano anticipato l’uscita del nuovo capitolo dedicato al marsupiale più famoso del mondo, ma non c’era ancora nulla di ufficiale a parte un puzzle inviato da Acivision alle redazioni giornalistiche.

Oggi alle 17:00 verrà quindi mostrato il nuovo Crash Bandicoot: nel corso dell’evento è molto probabile che venga resa nota anche la data d’uscita del gioco che dovrebbe uscire per le console di attuale generazione. Poche ore di attesa e poi finalmente una delle saghe più amate su Playstation si mostrerà in una nuova veste dopo il remake dei capitoli per PS1.

Intanto il rapper Quavo dei Migos, attraverso alcune storie Instagram, ha svelato una minuscola porzione di gioco. Pochi secondi del nuovo Crash Bandicoot 4 per far sobbalzare i cuori dei nostalgici, che troveranno nel nuovo capitolo le atmosfere dei capostipiti che tanto avevano fatto appassionare alla saga. Cosa c’entra Quavo dei Migos con Crash? Difficile dirlo al momento, anche se l’ipotesi più credibile sia una collaborazione del rapper per la colonna sonora del gioco.