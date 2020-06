Crash Bandicoot 4: It’s about time. Svelato il nuovo gioco

Nostalgici di Crash Bandicoot? Buone notizie per voi. Nella giornata di oggi è stato svelato, seppur non ufficialmente, il nuovo gioco sul marsupiale più famoso del mondo, che accompagna i videogiocatori fin dai tempi della prima playstation.

Nella giornata di ieri Activision, che produce il gioco, ha inviato alle maggiori redazioni internazionali di settore un puzzle su Crash. E già questo ha fatto accendere un primo campanello. La conferma su Crash Bandicoot 4 è arrivata grazie alla Taiwan Digital Game Rating Committee che ha inserito il nuovo gioco di crash nel suo database con il sottotitolo ‘It’s about time’.

Quando esce il nuovo Crash

Ancora nulla di ufficiale, ma appare ormai chiaro che il nuovo Crash sia in uscita, e anche in tempi non troppo lunghi. Sulla copertina – svelata anche quella – è riportata infatti la dicitura PS4/Xbox One, motivo per cui entro l’anno dovrebbe uscire per le console correnti, per poi fare il salto magari con una rimasterizzazione.

Ovviamente si sa ancora pochissimo sul nuovo titolo, anche se alcuni leak confermano la presenza dei salti temporali all’interno del gioco. E anche il sottotitolo confermerebbe questa feature. Non resta che appettare per vere informazioni in più. Una cosa però appare certa: il nuovo Crash è pronto a fare il suo arrivo, più in forma che mai.