Crash Team Racing: Nitro-Fueled in uscita oggi 21 giugno

Crash torna in pista più agguerrito che mai. Dopo il successo del remake N.Sane Trilogy la creatura nata dalla mente di Naughty Dog è pronta a mettersi in gioco come pilota nel remake Team Racing: Nitro-Fueled, che riprende il gioco originale con l’aggiunta di CTR, il gioco di kart con protagonisti i personaggi del mondo di Crash.

Il videogioco che ha appassionato e divertito milioni di persone nel decennio scorso torna in versione moderna e rivisitata sulle console di nuova generazione PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco è in uscita oggi 21 giugno su tutte le piattaforme e promette divertimento assicurato a tutti gli appassionati.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled, tutte le novità

Crash Team Racing: Nitro-Fueled è molto più di un remake: gli sviluppatori di Beenox hanno infatti ricreato il gioco da zero, ridisegnando modelli dei personaggi e piste, lasciando però invariato lo spirito del gioco. Un’opera che riprende la forma originale e le dà nuova forza e immagine, ora al passo coi tempi. Un’operazione che renderà di certo felici i nostalgici e gli appassionati di Crash così come i neofiti del genere, che avranno così l’opportunità di cimentarsi in un gioco che fa del divertimento e dell’immediatezza i suoi punti forti.

Il gioco metterà a disposizione degli utenti 30 piste e 35 piloti, che verranno aggiunti costantemente per i prossimi due anni. Un’enorme quantità di contenuti che renderà l’esperienza variegata e stratificata, evitando così ripetitive sessioni che alla lunga potrebbero portare alla noia.

Il gioco sarà suddiviso in due modalità: avventura e arcade. Nella modalità avventura saremo chiamati a gareggiare in diversi mondi ognuno dei quali composto da più piste. Se riusciremo ad arrivare primi in ogni circuito avremo l’opportunità di affrontare i boss di fine livello, e via così fino all’ultimo dei cattivoni.

La modalità arcade ci metterà invece a disposizione tutti contenuti di gioco, comprese piste e personaggi, permettendoci così di provare a fondo ogni aspetto del gioco, come ad esempio le sfide con uno o più+ amici. E’ stata implementato inoltre il multiplayer che ci permetterà di sfidare avversari in giro per il mondo. Crash è tornato più in forma che mai, sarà complicato stargli dietro anche in pista.