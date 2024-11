Creature Festival 2024: viaggio tra suoni urbani

Creature Festival 2024 prende il via a Roma, ciclopedonale Monte Ciocci, monte Mario, inaugurando un viaggio immersivo tra suono e spazio di tipo urbano. Dal 30 di Novembre, oggi, fino a domani 1 Dicembre, il Creature Festival torna a Roma, per la sua settima edizione.

L’obiettivo della kermesse è trasformare il percorso ciclo-pedonale Monte Ciocci – Monte Mario in un palco all’aperto in cui suona, natura e città si mescolano. Un evento gratuito e aperto a tutti per favorire l’interazione in un mix immersivo di suoni, performance, laboratori e tour sull’ambiente.

Creature Festival 2024: immersione totale e ultra sensoriale

Il tema di quest’anno, “L’Ascolto in Azione”, per sensibilizzare il pubblico al valore del suono come mezzo di connessione tra l’uomo e il paesaggio. Lungo la pista ciclabile di Monte Ciocci, i visitatori potranno seguire percorsi guidati, esplorare l’area e immergersi in attività multi sensoriali per adulti e bambini.



“Creature Festival 2024 è un invito all’ascolto profondo,” dice Laura Calderoni, direttrice di Open House Roma e curatrice dell’evento insieme a Leonardo Zaccone. “Quest’anno ci siamo proposti di mettere in evidenza come il suono possa trasformare un luogo familiare in un’esperienza nuova, un mezzo per connettere le persone al contesto urbano in modo diretto, sensibile e creativo“. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Nello specifico sono previsti questi eventi::

* Installazioni Sonore (30 novembre – 1 dicembre, dalle 10.30 alle 17.30)

* La Voce del Parco (30 novembre, ore 10.30 e 1 dicembre, ore 14.00)

* Laboratori per bambini (30 novembre, ore 11.00) e Città Sonora di Il Casotto APS (1 dicembre, ore 11.00)

* Reading e Performance (1° dicembre, ore 12.00), e Dialoghi Sonori (1 dicembre, ore 15.00)

* Bike Tour da Monte a Monte (1 dicembre, ore 14.30)

* Linee, Stazioni e spazi pubblici;

* Attività multisensoriali (1° dicembre ore 14.30 laboratorio e 30 novembre 1° dicembre ore 12 visite alle installazioni).