Cremona, 27enne vola da un taxi in corsa: arrestato conducente

L’episodio risale alla notte della vigilia di Natale: un 27enne è ‘volato’ da un taxi a Cremona e ha riportato una grave contusione cranica. Per l’accaduto il conducente del mezzo è indagato per sequestro di persona e lesioni colpose gravissime.

Oggi, invece, per l’uomo, tassista di 68 anni di Cremona, è arrivato l’arresto e ora si trova agli arresti domiciliari. A incastrarlo, riporta l’Ansa, una intercettazione. L’uomo, inconsapevole di essere ascoltato spiega: “Il pm mi ha detto che il ragazzo è a casa e che non è più in ospedale, ma le sue condizioni di salute sono ancora molto gravi. Bene, così non può raccontare la sua versione: è una cosa positiva”. Dichiarazioni che per gli inquirenti equivalgono ad una confessione: da qui l’arresto.