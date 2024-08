Crescita del 15,1% per il mercato musicale italiano

Il mercato musicale italiano ha mostrato segnali di crescita robusta nel primo semestre del 2024, con un aumento complessivo del 15,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati pubblicati da Deloitte per la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), il fatturato ha superato i 200 milioni di euro, evidenziando una ripresa significativa dopo anni di fluttuazioni dovute a vari fattori, tra cui l’impatto della pandemia. Questa ripresa è in gran parte attribuibile all’espansione dello streaming digitale, che ha consolidato la sua posizione dominante sul mercato. Il segmento dello streaming ha infatti registrato un aumento dei ricavi del 18,1%, rappresentando l’81% del totale del mercato musicale italiano.

Lo streaming si conferma come il motore principale della crescita nel settore musicale. I ricavi dello streaming premium sono aumentati del 23%, trainando l’intero comparto che ha visto un incremento del 18,1% nel primo semestre del 2024. Secondo i dati GfK, i volumi dello streaming sono cresciuti del 31,7%, raggiungendo oltre 46 miliardi di stream nella prima metà dell’anno. Anche il video streaming ha registrato una performance notevole, con un aumento del 23,5% nei ricavi, segnalando un crescente interesse degli utenti per i contenuti visivi abbinati alla musica. Questi risultati evidenziano come le piattaforme digitali continuino a trasformare il modo in cui gli utenti consumano musica, favorendo un modello di consumo più immediato e accessibile.

Nonostante il dominio dello streaming, il settore della musica fisica ha dimostrato una sorprendente resilienza. Il comparto fisico ha registrato una crescita del 5,7%, occupando il 15% del mercato musicale. Questo aumento è stato fortemente influenzato dalla continua popolarità del vinile, che ha segnato un notevole +16% nei ricavi. Il ritorno del vinile riflette un trend globale di ritorno alla musica analogica, spesso considerata dagli appassionati come un mezzo per un’esperienza di ascolto più autentica e coinvolgente. Al contrario, il CD ha continuato la sua tendenza al ribasso, con una diminuzione del 10,6% nelle vendite, evidenziando un declino che sembra irreversibile in un’era sempre più dominata dal digitale.

Anche il segmento delle sincronizzazioni, che coinvolge l’utilizzo di brani musicali in film, pubblicità e serie televisive, ha registrato una crescita del 4,5% nel primo semestre del 2024. Questo settore continua a rappresentare un’importante fonte di reddito per artisti e produttori, contribuendo alla diversificazione delle entrate nell’industria musicale. Parallelamente, si è consolidato il dominio del repertorio italiano nelle classifiche musicali. Nelle top ten semestrali degli album e dei singoli, gli artisti italiani hanno mantenuto una posizione predominante, riflettendo un rinnovato interesse per la musica locale. Questo trend conferma come la scena musicale italiana continui a fiorire, spinta da talenti emergenti e da un pubblico sempre più attento alla produzione nazionale.

