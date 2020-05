Crew Dragon: a Cape Canaveral è iniziato il countdown per lo storico lancio. SEGUI IN DIRETTA

Stavolta ci siamo. Dopo il rinvio dovuto al cattivo tempo lo scorso mercoledì, fra pochi minuti il razzo Falcon 9, sul quale ‘poggia’ la capsula Crew Dragon, si staccherà dalla storica piattaforma 39/A del Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida), da dove un tempo le missioni Apollo si sollevavano con la Luna nel mirino.

A seguire fu poi il tempo delle vaie missioni Space Shuttle. Ma a rendere ‘speciale’ la missione di oggi è che per la prima volta nella storia non si tratta di un ‘lancio’ finanziato da un ente spaziale pubblico, ma dalla società privata di Elon Musk, che attraverso questo test getterà le basi per aprire nel tempo i viaggi spaziali anche a persone comuni. Sembra infatti che nella ‘sua agenda’ vi sia, per il 2023, già in progetto il primo volo con ‘passeggeri comuni’ verso la Luna.

Nella capsula hanno già preso posto il 54enne Doug Hurley, ed il 50enne Bob Behnken, ‘storici’ astronauti (ed amici sin da piccoli), in forza alla Nasa. Saranno loro due a pilotare la capsula Crew Dragon, dopo che nel 2019 aveva effettuato un volo di prova senza equipaggio.

Tutto il mondo è con il naso incollato alla televisione, anche il presidente Trump, e la consorte Melania si trovano Cape Canaveral per assistere allo ‘storico lancio della navetta’.

Segui la diretta

Max