Crisi governo, Di Maio: “Conte ha già deciso, M5S non vota fiducia”

(Adnkronos) – “Diciamo la verità, il partito di Conte ha già deciso di non votare la fiducia al governo Draghi”. Così Luigi Di Maio, intervenendo in assemblea congiunta di Insieme per il Futuro. “Conte sta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi”. “Siamo in una situazione surreale, dovevamo occuparci di problemi reali del Paese, pensando a famiglie e imprese, ma siamo invece in mezzo a una crisi di governo. La maggioranza dei cittadini sa chi è il responsabile di questa crisi, ha un nome e cognome: è Giuseppe Conte”.

“Draghi ha dato delle garanzie. Al Mef è stato aperto un tavolo sul Superbonus; sono state date garanzie sul salario minimo iniziando un percorso con le parti sociali; sono state garanzie anche sul cuneo fiscale. Credo, dunque, che il partito di Conte stia cercando solo delle scuse agitando bandierine” sottolinea. “Mi spiace per la caccia alle streghe dentro il partito di Conte contro i nostri ex colleghi. Sappiamo cosa si prova, lo hanno già fatto anche con noi. Li incoraggiamo ad andare fino in fondo, per stare dalla parte giusta della storia, dalla parte del Paese. Il partito di Conte sta diventando il picconatore del governo Draghi” conclude.