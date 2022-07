Crisi governo, Lega in stand by dopo parole Draghi

(Adnkronos) – Lega in stand by, dopo il discorso di Mario Draghi. Non è passato inosservato il non-applauso dei salviniani al termine dell’intervento del presidente del Consiglio. Nessuno dei senatori del Carroccio vuole per ora esprimersi. “Lasciamo parlare il leader”, taglia corto un esponenti di governo leghista a chi chiede lumi sulla valutazione del discorso del premier, appena terminato. Nel frattempo, anche per evitare uscite in ordine sparso, Matteo Salvini ha convocato una riunione lampo al Senato. Con lui senatori, ministri e sottosegretari.

“La fiducia si vota su una risoluzione – spiega intanto un leghista di primo piano – le risoluzioni si depositano alla fine della discussione generale, e poi il governo sceglie se mettere la fiducia e su quale risoluzione metterla”, vedremo cosa succederà, c’è ancora tempo”.