Crisi Governo, oggi secondo giorno di consultazioni

Oggi è il secondo giorno di consultazioni al Quirinale da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Apre le danze Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni, per una giornata che vedrà gli incontri con i partiti maggiormente rappresentati in Parlamento.

Alle 11 sarà il turno del Partito Democratico e alle 12 la delegazione di Forza Italia.

Nel pomeriggio, alle 16 arriverà la delegazione della Lega e infine alle 17 chiuderà il Movimento Cinque Stelle.

Aggiornamento ore 6.00

La prima giornata è iniziata con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in seguito è arrivato il presidente della Camera Roberto Fico.

La giornata è proseguita con l’audizione del Gruppo delle Autonomie, manifestatosi disponibile a sostenere un governo M5S-Pd, se avrà impronta europeista, come dichiarato dalla presidente del Gruppo Julia Unterberger e il vice Albert Laniece.

Aggiornamento ore 7.00

In seguito è stato ascoltato il gruppo misto del Senato, che ha giudicato “pericoloso precipitare il Paese” alle elezioni, chiedendo l’istituzione di “un governo non breve, non di transizione, ma un governo politico” come ha osservato la presidente del gruppo misto di Palazzo Madama, Loredana de Petris.

Con lei anche Emma Bonino, che ha affermato: “Serve un governo di totale alternativa politica e programmatica rispetto a quello finora visto. Il governo avrà il compito di fare ma anche di disfare, mi riferisco al decreto sicurezza bis, alla questione migranti, allo sperpero di fondi pubblici: un autorevole governo del fare e del disfare”.

Aggiornamento ore 8.00