Crisi governo, Salvini ufficializza: “Mi candido Premier”

“Mi candido premier. Chiediamo agli italiani la forza di prendere in mano questo Paese e di salvarlo”. Queste sono le prime parole di Matteo Salvini da qunado è ufficialmente candidato alla presidenza del Consiglio, pronunciate da Pescara durante l’Estate tour.

Dopo una giornata convulsa, sul lungomare pieno di fan il ministro dell’Interno ha dato il via a quella che già da tempo era chiara come una campagna elettorale vera e propria.

Aggiornamento ore 00.30

“Io ho pazienza ma l’Italia non ha bisogno dei signor No, serve coraggio ed energia. Sono una persona paziente ma non sopporto più i no. Non abbiamo bisogno di ministri che bloccano le opere pubbliche. Pur di andare avanti siamo disposti a mettere a disposizione le nostre poltrone, ci sono sette ministeri della Lega a disposizione. Per noi la poltrona vale meno di zero, se serve parlano gli italiani”. Così ha parlato a Pescara Matteo Salvini.

Aggiornamento ore 1.30

“Se si mettono dei soldi per far passare un treno sotto un tunnel” ha detto Salvini in merito alla Tav “può e si deve tagliare le tasse, non possiamo mica distribuire a tutti quelli che passano sul lungomare il reddito di cittadinanza… La devi produrre la ricchezza”.

“Questo governo le cose le ha fatte, mi dispiace per l’ultimo periodo. Da qualche mese sono arrivati i no all’Autonomia alla Tav, alla giustizia, alla ricerca del petrolio. Ma io non tengo la poltrona per tenere fermo il Paese. Non sono fatto per tirare a campare. Diamo la parola agli italiani. Non lo faccio per un ritorno al passato”.

Aggiornamento ore 2.30