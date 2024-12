Crisi, la sindaca sempre più accerchiata

CERVETERI – L’opposizione esce allo scoperto e nell’attesa di un rimasto di Giunta che non arriva si attiva per sfiduciare la sindaca Elena Gubetti. Ben 8 consiglieri comunali hanno sottoscritto una mozione per la “caduta” del primo cittadino anche se i numeri non bastano per presentarla in aula al consiliare al Granarone per essere discussa. È però un messaggio chiaro da parte di Gianluca Paolacci, Vilma Pavin, Alessandro Fondate, Luca Piergentili, Salvatore Orsomando, Luigino Bucchi, Emanuele Vecchiotti e Lamberto Ramazzotti che chiedono l’adesione anche dei consiglieri dissidenti usciti dalla maggioranza (Carmelo Travaglia, Antonella Di Cola e Angelo Galli di Cerveteri Democratica e Alessandro Gazzella, Claudio Nucci, Maria Antonietta Pilu, Anna Mastrandrea, Adele Prosperi di Governo Civico il cui leader è l’ex sindaco Alessio Pascucci). A quel punto sì che ci sarebbero gli estremi per inserire all’ordine del giorno la mozione di sfiducia. «Abbiamo aspettato sette mesi – sostengono all’unisono -, sette lunghi mesi in cui l’amministrazione guidata da Elena Gubetti ha portato la città verso l’agonia. Ora basta: noi consiglieri di opposizione non siamo più disposti a tollerare questa situazione di stallo. Per questo abbiamo deciso di formulare e sottoscrivere la mozione di sfiducia». Nessuna replica da parte di Gubetti, lo scenario, desolante dal punto di vista politico, non si sa quale piega possa prendere. Sindaca che al contrario la scorsa settimana aveva ipotizzato la composizione della nuova Giunta con almeno quattro innesti. Da maggio la squadra di Governo non ha gli assessori ai Lavori pubblici e alle Politiche sociali dopo le dimissioni rispettivamente di Matteo Luchetti e Francesca Badini. ©RIPRODUZIONE RISERVATA