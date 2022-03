Crisi Ucraina, la Caritas scende in campo: aiuti e sostegno

La Caritas diocesana di Albano ha dato il via alle operazioni per accogliere le prime famiglie in fuga dall’Ucraina. Per lo più di donne, bambini e adolescenti. Presso la Casa di accoglienza Cardinal Pizzardo in Torvaianica sono state intanto accolte da Caritas diocesana 16 persone.

Il Centro di accoglienza “Don Orione” in Anzio e la comunità delle Suore Francescane di Sant’Antonio, a Galloro, hanno dato disponibilità per ulteriori profughi.

«Grazie al team di educatori professionali, mediatori linguistici, medici e consulenti legali e volontari – ha detto il direttore della Caritas della diocesi di Albano, don Gabriele D’Annibale – Caritas diocesana riesce a garantire una prima accoglienza volta ad accompagnare le singole persone a recuperare la serenità e la dignità che la guerra ha inevitabilmente interrotto. Anche gli Istituti Religiosi presenti in diocesi stanno aprendo le porte per accogliere i profughi e tutta Caritas Italiana è accanto a Caritas Ucraina e a tutta la popolazione di quel paese, confermando una presenza nell’emergenza, sempre con un ruolo promozionale e con costante attenzione alla persona e rispetto della dignità di ognuno, soprattutto se fragili e vulnerabili».

La Caritas della diocesi di Albano – con il Coordinamento di Caritas Italiana e della rete internazionale delle Caritas – si è attivata per donazioni facendo un bonifico intestato a Diocesi di Albano, causale “Sostegno Ucraina”: IT69U0313801000000013305263.