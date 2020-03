Crispino Uomini e Donne: età e vita privata dell’ex corteggiatore di Gemma tornato nel Trono Over

A Uomini e Donne, per la precisione per il Trono Over, c’è una parola d’ordine ben precisa: ritorni. Nelle ultime puntate della trasmissione condotta da Maria De Filippi che ha visto protagonisti dame e cavalieri un evento ha preso il sopravvento su altri: il ritorno degli ex di Gemma Galgani nello sudio del Trono over di Uomini e Donne.

Dopo aver lasciato spazio al Trono Classico, quello over è tornato più agguerrito che mai. Come Tina Cipollari, che ha continuato a portare vecchie fiamme di Gemma in studio. Remo ad esempio è stato scelto dalla dama torinese per rimanere in studio, gli altri arrivi però non saranno tutti positivi. Tra i ritorni c’è anche quello di Crispino, scopriamo chi è.

Crispino, chi è il battutista del Trono Over

La prima volta che si è presentato in studio Crispino era vestito di rosso, occhiali vistosi e un carattere esuberante. La prima cosa che ha detto? ‘Sono Crispino e sono buono come il vino”. Nonostante la battuta ilo cavaliere aveva dichiarato di non fumare e di non bere, dando subito l’idea di essere un uomo tutto d’un pezzo.

Crispino si è guadagnato il soprannome di battutista. È una persona positiva e sempre allegra. Ha 61 anni ed ama i colori. Una presentazione che ha fatto breccia nell’interesse di Gemma Galgani, che ha deciso di conoscere l’uomo per qualche tempo fino al ritorno in studio. Tra Gemma e Crispino ci sarà una seconda occasione? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate del Trono over.