Cristiano Aresu, chi è il farmacista che ha rilanciato il farmaco Avigan dal Giappone: tra videogiochi e aste online

Cristiano Aresu è un farmacista romano di 41 anni ed è anche l’uomo che con un video pubblicato su Facebook è riuscito a dare una speranza per la lotta al coronavirus innescando allo stesso tempo una polemica che dura ancora oggi. Aresu si trova attualmente in Giappone e da lì ha raccontato la situazione del paese che al momento non sembra preoccuparsi troppo dell’emergenza coronavirus. Il tutto grazie, secondo il farmacista, al farmaco Avigan.

“A Tokyo da martedì la gente è tornata in strada. Ho fatto un giro di telefonato e ho capito perché: in ospedale hanno cominciato a distribuire l’Avigan in modo massiccio”. Questo uno dei tanti messaggi lanciati da Cristiano Aresu su Facebook. I suoi video in pochissimo tempo sono arrivati sui telefoni di moltissimi italiani, che hanno iniziato ad interrogarsi sulla veridicità delle affermazioni del farmacista. Scopriamo meglio chi è Cristiano Aresu.

Videogiochi vintage e Tomo shop, l’altro lavoro di Cristiano Aresu

Cristiano Aresu non è solo un farmacista, ma il suo volto è già noto sul web per la sua passione per i videogiochi e per in generale per il Giappone, paese in cui si trova attualmente. Su Facebook ha infatti creato una pagina chiamata Tomo shop che riunisce persone con la stessa passione. La peculiarità della pagina in questione deriva dalle aste online.

A tarda serata, infatti, il viso di Aresu si palesa ai tanti suoi seguaci su Facebook in compagnia di altri amici con i quali inizia un’asta online incentrata soprattutto su videogiochi e console vintage. E’ questo infatti il secondo lavoro del farmacista, che organizza viaggi in Giappone e vi si reca spesso personalmente proprio per fare rifornimenti di prodotti da rivendere poi in Italia attraverso le aste online.