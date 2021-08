Cristiano Ronaldo al Manchester United, le news

Cristiano Ronaldo al Manchester United, fumata bianca in arrivo. Il 36enne attaccante portoghese lascia la Juventus e si appresta a tornare ai red devils, con cui ha giocato tra il 2003 e il 2009 prima di passare al Real Madrid. La Bbc riferisce che il Manchester City, interessato a CR7, si è chiamato fuori dalla corsa al fuoriclasse lusitano. In lizza rimane solo lo United, disposto ad offrire 28 milioni di euro alla Juventus: la cifra consentirebbe alla società bianconera di non mettere a bilancio una minusvalenza. Ronaldo tornerebbe all’Old Trafford con un contratto biennale. La Juve, intanto, si sta muovendo per puntellare l’attacco: il nome più caldo è quello di Moise Kean, cresciuto nel vivaio bianconero e attualmente all’Everton.