“Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid”, dopo altro tampone

“Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid”. Lo scrive il quotidiano portoghese Correio da Manha. L’attaccante della Juventus, secondo il giornale, si è sottoposto al tampone ieri. L’esito è ancora positivo. Non cambia nulla però per quanto riguarda il suo ritorno in campo: se CR7 risultasse negativo a 24 ore dalla partita con il Barcellona potrebbe scendere in campo.

Il rientro potrebbe addirittura essere anticipato a domani, quando Ronaldo si sottoporrà ad un ulteriore test. Qualora risultasse negativo potrebbe tornare in campo già contro il Verona e finire l’isolamento fiduciario al termine dei 10 giorni previsti dal protocollo.

Domani tutti il gruppo squadra farà il tampone: se negativi terminerà l’isolamento fiduciario. Dopo la convincente vittoria in Champions League la Juve vuole tornare a conquistare i tre punti anche in campionato.