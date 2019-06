Cristina D’Avena e Sonia di Super 3 insieme: a Rock in Roma esplode la fantasia

Una combo così è stata probabilmente il sogno di tantissimi bambini che negli anni ‘90 sono cresciuti a pane e cartoni animati. Cristina D’Avena e Sonia di Super 3 sullo stesso palco, la stessa sera e con lo stesso obiettivo: far ballare e divertire migliaia di persone che oggi, 28 giugno, invaderanno l’Ippodromo Capannelle per il concerto delle due donne più famose del mondo dei cartoni animati.

Sul palco del Rock in Roma andrà in scena ‘Quasi una festa pressapochista’, durante la quale si alterneranno momenti di intrattenimento e musica in grado di risvegliare il bambino che è in ognuno di noi. O almeno quelli che bambini lo erano negli anni ‘90. Ad aprire la serata sarà la Ufo Rock Band, nata nel 2007 con lo scopo di riproporre brani dei cartoni animati riarrangiati in sonorità accattivanti.

Rock in Roma, Cristina D’Avena e Sonia Ceriola insieme

Il gustoso antipasto sarà solo il preludio all’esplosione di gioia e fantasia che porterà Cristina D’Avena, che riproporrà le sue canzoni più famose. Il tutto presentato da Sonia Ceriola in compagnia del suo amico Birillo, un robottone che l’ha accompagnata per tutta la sua avventura televisiva durata oltre vent’anni.

È quasi impossibile infatti che un ragazzo nato a Roma e provincia che abbia quasi trent’anni non conosca Sonia, la conduttrice che su Super 3 divertiva e coccolava i bambini a suon di cartoni giapponesi e canzoni della buonanotte. Dopo aver concluso la sua carriera televisiva Sonia lavora nella tabaccheria di famiglia e sogna un giorno di tornare sotto i riflettori per crescere una nuova generazione di bambini.

Sonia di Super 3 farà da intermezzo tra una canzone di Cristina D’Avena e l’altra. La celebre cantante ha iniziato la sua carriera a 3 anni, durante lo Zecchino d’Oro, da lì non si è più fermata. Ora la maggior parte dei cartoni animati è accompagnata dalla sua voce che sa di festa e che ha intonato le sigle di centinaia di cartoon, che saranno riproposte questa sera a Rock in Roma. Il prezzo del biglietto è di 10 euro e il concerto inizierà alle 20.