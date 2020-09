Cristina D’Avena in costume su Instagram: “Si gira”. Cosa sta preparando?

“Ciak… si gira”. E il web impazzisce. Perché se ad annunciare un nuovo progetto è Cristina D’Avena, idolo di intere generazioni, l’attesa si fa spasmodica. E la cantante ha deciso di utilizzare un metodo inedito: una foto in costume che mette in mostra un fisico mozzafiato. Il tempo sembra non aver scalfito la sua bellezza, così i suoi followers hanno apprezzato.

La cantante che ha prestato la voce a decine di sigle dei cartoni animati non ha ancora svelato di cosa si tratti il nuovo progetto a cui sta prendendo parte. Ma è bastato l’annuncio per creare suspense nei fan. Un video, un calendario, un nuovo album? Ancora tutto top secret, ma è probabile che i piani verranno resi noti nei prossimi giorni.

Cristina D’Avena, cosa fa ora

La carriera della cantante è iniziata nel 1981, quando ha iniziato a registrare le prime sigle dei cartoni animati. E da lì il suo successo è stato implacabile, tanto che ha superato generazioni e tempo, resistendo a tutto. La sua voce però era arrivata in Tv quando aveva appena 3 anni, partecipando allo Zecchino d’Oro.

Cristina D’Avena continua a cantare e pochi mesi fa ha rilasciato un album in cui ha riproposto le sue sigle più amate cantante in duetto con i maggiori artisti italiani. Inoltre è spesso in concerto da sola o accompagnata dalla band Gemboy. La sua voce scalda ancora i fan, a distanza di 30 anni.