Cronaca, 26enne infrange regole quarantena, ecco dove

Piedimonte San Germano, Una ventiseienne sottoposta a tampone e obbligata a stare in casa infrange le regole: individuata e denunciata dai carabinieri. Tutto per andare a trovare la mamma. Denunciata dai carabinieri di Cassino: la giovane donna, sottoposta a tampone il 31 ottobre scorso era stata messa in isolamento con sorveglianza attiva presso l’abitazione in Piedimonte.

Altre brevi di cronaca

Si allontana da Terracina, lo ritrovano dopo qualche giorno a Roma. Nel pomeriggio, un cittadino, mentre transitava in Piazzale delle Gardenie, ha notato un uomo anziano aggirarsi in strada in stato confusionale. è stato pertanto richiesto, nell’immediato, l’intervento delle Forze dell’Ordine e sul posto è giunta una Volante della Polizia di Stato del commissariato Sant’Ippolito; gli agenti si sono prodigati al fine di risalire alle generalità dell’uomo, riuscendo a farsi fornire dallo stesso la propria carta di identità ed un appunto con alcuni numeri di telefono. Successivi accertamenti eseguiti tramite i documenti hanno permesso di appurare che l’uomo, nel corso del pomeriggio del 9 novembre, si era allontanato dalla propria abitazione di Terracina. I figli dell’anziano sono stati subito contattati ed hanno raggiunto il padre.

Atac inizia a rimborsare i passeggeri: parliamo nello specifico dei rimborsi Covid relativi agli aventi diritto ovvero sia i titolari di abbonamenti annuali elettronici. Dunque i clienti Atac con abbonamento in corso di validità la cui richiesta di rimborso è stata approvata, possono procedere al prolungamento dell’abbonamento utilizzando uno dei parcometri multifunzione Pay & Go presenti sul territorio.