Cronaca, in manette 33enne per violenza sessuale di gruppo

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne di origine indiana destinatario di un mandato di cattura per violenza sessuale di gruppo. L’uomo era accusato di aver abusato, nel 2016 insieme ad altre persone, di una minore a bordo di un autobus di linea e poi aveva cambiato residenza nel tentativo di far perdere le proprie tracce: l’arresto è stato compiuto dagli agenti del VI Distretto Casilino, dopo una serie di pedinamenti e sopralluoghi

Cronaca: altri arresti per tentati furti ad anziani

Una donna di 36 anni, invece, è stata arrestata per furto aggravato dagli agenti del VII Distretto San Giovanni ai danni di un’anziana di 93 anni: l’aguzzina era riuscita a conquistare la fiducia della vittima proponendosi come donna delle pulizie ma in realtà ne approfittava per derubarla. Ieri è stato provvidenziale l’arrivo di due amici della pensionata che hanno capito quanto stava accadendo e sono intervenuti dando l’allarme. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovata la truffatrice chiusa in una stanza mentre stava cercando di rubare argenteria e altri oggetti.

E ancora, a Cori, assolti i tre carabinieri accusati di falso e calunnia. La II sezione penale della Corte d’Appello di Roma ha assolto l’ex comandante della locale stazione dell’Arma e due appuntati dall’accusa di aver attestato falsamente, il 17 novembre 2014, di aver eseguito una perquisizione ai danni di un cittadino scappato dopo essere stato fermato a un posto di controllo ed essersi rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro, e che il perquisito, a cui avevano ritirato la patente e sequestrato l’auto, era stato fermato alla guida di un’Audi A3. Dopo la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, in appello i giudici hanno ritenuto che non avessero commesso alcun reato: nessuna calunnia e nessuna perquisizione arbitraria e dunque i militari sono stati assolti.