Latina, Sbanda con l’auto, è in fin di vita dopo aver perso il controllo dell’utilitaria finendo fuori strada alla rotatoria tra via Macchia Grande e strada Alta: si tratta di un polacco di 62 anni che vive nella zona di Foce Verde, residente a Latina da molti anni. L’incidente stradale, alle porte di Borgo Sabotino nella notte di sabato, è al vaglio della Polizia stradale del distaccamento di Terracina. Il ferito si trovava al volante della propria auto, una vecchia Fiat 500, e percorreva strada Macchia Grande da Borgo Santa Maria verso il litorale, quando ha perso il controllo dell’utilitaria all’altezza della zona alle spalle dell’ex centrale nucleare.

Cronaca, Latina, incidente: in fin di vita 62enne

Altra notizia invece da Ferentino: minaccia di morte l’avvocato della sua ex compagna: arrestato 39enne. Circa cento messaggi e video inviati in un giorno su Messenger. E così dai domiciliari, l’uomo di origine romena, residente a Fumone, è finito nel carcere di Velletri

per minacce alla sua ex compagna, e già nei guai per maltrattamenti all’ex compagna, quando a luglio quando entrambi finirono in ospedale per le lesioni dopo una violenta lite.