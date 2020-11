Cronaca Roma, incidente sulla prenestina, censimento campo nomadi via di Salone

Sono in corso da questa mattina da parte della Polizia Locale di Roma Capitale le operazioni di censimento degli abitanti presso il campo nomadi di via di Salone. Verifiche che gli agenti stanno eseguendo con un nuovo strumento per la lettura dei documenti: un apparecchio elettronico che permette in tempo reale di accertare la regolarità di un documento e riconoscere nell’immediato se contraffatto. L’utilizzo di questa nuova strumentazione va ad aggiungersi all'”ufficio mobile” di foto segnalamento che il Comando ha già utilizzato in questo tipo di operazioni, consentendo facilitare e ridurre i tempi delle procedure di identificazione.

Incidente stradale sulla via Prenestina con il ferimento di padre e figlia di 6 mesi. La loro vettura si è ribaltata dopo essersi scontrata con un’altra auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15:00 di martedì 10 novembre. Ad impattare per cause in via di accertamento una Renault Megane ed una Mercedes Classe A venute a contatto all’altezza dell’incrocio con via Giacomo Mancini, nella zona del Collatino, direzione Centro. Padre e figlia sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini.