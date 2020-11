Cronaca, stalker nei guai a Latina, feretro sconosciuto a Ceprano

Latina, minacce e botte alla ex fidanzata, stalker a giudizio. Minacce e botte alla ex fidanzata, stalker a giudizio. Inizierà il 23 dicembre il processo per un 29 enne rinviato a giudizio dal giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per stalking: si contestano diverse condotte aggressive all’indirizzo della ex fidanzata a partire da una maltrattamenti e violenze sempre accentuate dalla gelosia e “amplificate anche dall’uso di droghe”. L’uomo aveva anche vietato alla compagna di vedere le amiche e frequentare altre persone.

Feretro anonimo a Ceprano: la situazione

Ceprano, un feretro sconosciuto abbandonato al cimitero: il gruppo Uniti per Ceprano dopo avere raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini, ha presentato un’interrogazione al sindaco e al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale per denunciare «la presenza di un feretro in materiale metallico presso la camera mortuaria del locale del cimitero comunale», e conoscere se tale presenza è nota e per risalire all’identità del defunto.