Cska Sofia-Roma, le formazioni ufficiali

Pochi minuti e la Roma scenderà in campo contro il Cska Sofia, nella partita valida per l’ultimo turno di Conference League. Una sfida decisiva per passare agli ottavi senza affrontare i playoff. Per centrare il passaggio diretto i giallorossi devono vincere stasera e sperare che lo Zorya fermi il Bodo. Impresa difficile ma non impossibile. Intanto di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

UFFICIALE CSKA SOFIA (4-2-3-1): 1 Busatto; 28 Galabov, 2 Mattheij, 29 Lam, 18 Mazikou; 15 Vion, 24 Muhar, 3 Geferson; 10 Yomov, 9 Caicedo, 7 Bai.

A disp.: Evtimov, Catakovic, Krastev, Donchev, Charles, Turitsov, Wildschut, Chorbadzhiyski.

UFFICIALE ROMA (3-5-2): 87 Fuzato; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 4 Cristante, 52 Bove, 5 Vina; 22 Zaniolo, 9 Abraham

A disp.: 63 Boer, 8 Villar, 13 Calafiori, 55 Darboe, 59 Zalewski, 65 Tripi, 44 Diawara, 14 Shomurodov, 21 Mayoral.