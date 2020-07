Cuccarini Vs Matano, Diaco: “Lui è stato sleale e gliel’ho detto, ma senza nessuna scenata”

Come molti avranno avuto modo di leggere nei giorni scorsi, al termine di una stagione – per lei – a dir poco ‘travagliata’, Lorella Cuccarini ha dato il suo addio a ‘La Vita in Diretta’. Un addio in parte dettato (ma ‘nessuno’ avrà mai il coraggio di confermarlo) anche dal fatto che le posizioni politiche dell’ex ballerina non ‘piacevano a qualcuno’ ma, anche dell’ostracismo che la Cuccarini avrebbe subito dal collega conduttore, il giornalista Alberto Matano.

Lorella: in Tv come ‘La più amata dagli italiani’

Peccato perché Lorella, cosa ormai nota, soprattutto alla luce di decine di programmi di successo condotti sia in Rai che in Mediaset, è una grandissima professionista, e mai nel corso della sua carriera nessuno ha avuto a che dirne. Anzi, in molti ricorderanno degli spot di una cucina che la conduttrice reclamizzava proprio parafrasando lo slogan che in quegli anni la contraddistingueva: ‘La più amata dagli italiani’! Poi ‘l’inciampo’ con la rivale di sempre, Heater Parisi (altro ‘caratteraccio’), e vecchie ruggini risalenti addirittura agli inizi quando ciascuna delle due guardava ammirata la mai dimenticata Stefania Rotolo.

Cuccarini Vs Matano: la mail di ‘denuncia’ di Lorella

La Cuccarini, segno zodiacale leone, non è certo il tipo che si fa passare la mosca sopra il naso così, quando è giunto il momento di ‘salutare’, ha scritto una lunga ed articolata mail dove, senza mai nominarlo, con ‘eleganza’ la Cuccarini ha raccontato il difficile rapporto con il collega Matano, con il quale non ha mai avuto per altro motivi di scontro.

Cuccarini Vs Matano, Diaco “Lui è stato sleale”

Così il pubblico televisivo si è subito diviso da una parte e dall’altra ma, a quanto pare, quanto scritto dalla Cuccarini non sarebbe poi così lontano dalla realtà. Basti pensare al Twitter che stamane ha lanciato Pierluigi Diaco, il quale ha ammesso: “Matano è stato sleale con l’amica Lorella Cuccarini. Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?”.

