Cucchi, madre Aldrovandi: “Grazie a Ilaria, non ha mai ceduto”

(Adnkronos) – ”Mi interessa che questa condanna comporti l’interdizione dai pubblici uffici e quindi che i due carabinieri non indossino più la divisa. Ora è importantissimo il giudizio sui responsabili dei depistaggi, che purtroppo è il dato comune a molti dei nostri casi. Grazie tantissimo a Ilaria e alla sua famiglia per non avere mai ceduto a pressioni e insulti. Chi lo ha fatto si vergogni sempre”. Lo ha detto all’Adnkronos Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi morto la notte del 25 settembre 2005 durante un intervento di polizia, commentando la sentenza della Cassazione che ha condannato a 12 anni due carabinieri per omicidio preterintenzionale per il pestaggio e la morte di Stefano Cucchi.