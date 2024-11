Cucina Italiana nel Mondo: Orieti protagonista

ALLUMIERE – Da Tolfa in Perù: lo chef Daniele Orieti de la Cantina del Cardinale di Allumiere, scelto dall’Ambasciata d’Italia a Lima per rappresentare le nostre eccellenze enogastronomiche in occasione della IX Settimana della Cucina Italiana nel mondo. Lo chef Orieti con soddisfazione sottolinea: “Sono onorato e orgoglioso di poter presentare le nostre eccellenze per la serata di gala organizzata dalla nostra Ambasciata, che ringrazio per questa grande opportunità “. Daniele Orieti è un eccellente chef e, grazie a una lunga esperienza maturata all’estero, saprà coniugare perfettamente ingredienti e piatti della nostra tradizione in una delle principali capitali gastronomiche del l’ondo. Giunta alla 9° edizione, la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo avrà come tema portante “Dieta Mediterranea e Cucina delle Radici: Salute e Tradizione”. La rassegna di quest’anno mira al riconoscimento del ruolo della Dieta Mediterranea per la tutela della salute, nel quadro di uno stile di vita sano, equilibrato e sostenibile. In questa edizione sara’ posta l’enfasi sull’aspetto salutare della cucina tradizionale italiana e della Dieta Mediterranea, patrimonio dell’UNESCO, di prevenire numerose patologie legate alla cosiddetta “sindrome metabolica”, tra cui quelle cardiovascolari, l’obesità, il diabete, nonché talune forme di tumore. “La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo che si svolgerà a Lima (Perù) nella prestigiosa sede dell’hotel Crown Plaza – spuega chef Orieti – servirà proprio per promuovere le nostre tradizioni contribuendo così all’ingresso della Cucina Italiana nell’elenco del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO”.