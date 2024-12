Cultura, Fontana: “Poesia è simbolo di libertà”

(Adnkronos) – “La poesia ha incarnato in ogni tempo un autentico simbolo di libertà, creatività e potenza espressiva. La sua vitalità è evidente anche ai nostri giorni. Soprattutto nell’attuale momento storico, caratterizzato da guerre e tensioni geopolitiche e da una comunicazione spesso ridotta a messaggi veloci e fugaci, iniziative come la vostra assumono un significato ancora più profondo. La poesia ci invita infatti a rallentare, a riprenderci il nostro tempo e a riflettere sul mondo che ci circonda. Desidero, dunque, congratularmi con i vincitori ed esortarli a non smettere mai di contribuire al progresso intellettuale del Paese”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio rivolto in occasione della cerimonia di conferimento del Premio Laurentum per la poesia.