CULTURA. FONTANA TREVI

Il Comune di Roma ha annunciato che la passerella temporanea installata per consentire una vista privilegiata della Fontana di Trevi durante i lavori di manutenzione verrà dismessa domenica 8 dicembre. Fino a quel giorno, gli ultimi visitatori potranno godere del percorso con orario esteso fino alle 22. Questo intervento, che ha già attirato circa 200.000 spettatori, si concluderà entro Natale per garantire la riapertura della fontana in tempo per le festività.