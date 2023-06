Cultura Roma – Casini-Leoncini (Iv): “La festa della musica per rilanciare l’immagine della Capitale”

“Nel giorno in cui in tutta Europa si celebra la Festa della Musica, la prima edizione del ‘Via del Corso Music Festival’ si propone oggi nella Capitale come un appuntamento importante dell’estate musicale italiana, un evento che può contribuire a rilanciare l’immagine un po’ sbiadita della città come polo culturale di respiro internazionale, in grado di attrarre un turismo di qualità e al tempo stesso di coinvolgere attivamente un gran numero di romani.

La kermesse di stasera, che si svolge proprio nel cuore di Roma – fra via della Frezza e vicolo del Grottino – è un’occasione importante di visibilità per professionisti affermati e per giovani artisti emergenti, uno dei tantissimi eventi in programma in città per celebrare degnamente la Festa della Musica.

È al tempo stesso la dimostrazione evidente che nella Capitale, con la giusta programmazione, si possono organizzare appuntamenti culturali di un certo appeal, gratuiti e aperti a tutti. Proprio quello che da tempo chiediamo.

Ci auguriamo che l’Amministrazione capitolina prenda spunto da questi esempi virtuosi e non ricada il prossimo anno nelle figuracce e nei ritardi che sta purtroppo collezionando con l’organizzazione dell’edizione 2023 dell’Estate Romana”.

Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max