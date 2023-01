Cultura Roma, Ciaccheri: “Municipio Roma VIII sostiene l’iniziativa per Appia Patrimonio Unesco”

“Il Municipio Roma VIII, che ha l’onore di rappresentare l’ottanta per cento dell’area romana del Parco Archeologico dell’Appia Antica, sostiene l’iniziativa per l’iscrizione della via Appia nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco avvenuta con la firma del protocollo di questa mattina.

La via Appia è una radice storica del nostro territorio e rappresentando la vastità romana dal punto di vista non solo culturale, ma anche commerciale, della comunicazione, della viabilità e dei trasporti, non può che entrare a pieno titolo ad essere considerata un patrimonio dell’umanità.

Un paesaggio unico al mondo, come quello del Parco Archeologico dell’Appia Antica, a cui vanno aggiunte le tenute agricole storiche, interrotte dagli acquedotti e dai resti delle ville imperiali”.

Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri.

Max