Cultura Roma – L’Assessore Gotor: “Addolorato per la scomparsa di Massimo Pedroni”

“Sono addolorato per la scomparsa di Massimo Pedroni, un uomo e un intellettuale che ha lasciato un’impronta significativa nelle istituzioni culturali della città di Roma.

Pedroni, membro stimato del consiglio di amministrazione dell’Istituzione Biblioteche di Roma e in passato dei cda del Teatro di Roma e dell’Ente Teatro Italiano, ha dedicato la propria vita all’amore per l’arte e alla promozione della cultura. Egli, infatti, oltre a ricoprire ruoli istituzionali nel panorama culturale della Capitale ha collaborato per anni con la Rai come autore e consulente ed è stato autore di libri di narrativa e poesia.

La sua dedizione al proprio lavoro ha contribuito a migliorare e arricchire l’accesso alla cultura per tutti, come testimoniato anche dal suo più recente impegno nelle Biblioteche di Roma. Esprimiamo le nostre condoglianze e sentimenti di vicinanza alla moglie Paola e a tutti i suoi cari.”

Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

