CurrentBody unisce tecnologia e bellezza: ecco la nuova maschera Skin Led Light Therapy per una pelle sempre giovane

(Adnkronos) – In collaborazione con CurrentBody

CurrentBody, leader globale nella tecnologia della bellezza, in particolar modo dei LED del mondo beauty e conosciuta nel mondo per i suoi dispositivi per l’uso domestico, si sta ora lanciando sul mercato italiano per portare tutti i benefici della tecnologia nel campo del beauty.

L’unione di tecnologia e beauty, infatti, è una delle tendenze in più rapida crescita nel settore e consente alle persone di poter utilizzare in casa dispositivi professionali e sicuri che tradizionalmente sono accessibili solo nei saloni e nelle cliniche specializzate.

Conosciuta in tutto il mondo per la sua maschera per il viso a LED, un must have di bellezza utilizzato anche per il red-carpet di Carey Mulligan, Gal Gadot, Kaley Cuoco e Renee Zellweger, CurrentBody è un punto di riferimento all’avanguardia nella tecnologia della bellezza.

Fondata nel Regno Unito nel 2009, l’azienda ha formato anno dopo anno partnership strategiche con alcuni dei più grandi nomi della bellezza oltre a lanciare i propri dispositivi innovativi. Il continuo investimento dell’azienda e l’innovazione nella tecnologia della bellezza hanno visto CurrentBody diventare la sede della più grande selezione di dispositivi beauty nel mondo, e uno dei nomi più affidabili nel settore. Come leader nel settore, ha posto una particolare attenzione sui LED per uso domestico e la crescita della loro suite di prodotti LED di bellezza innovativi continua ad essere uno dei punti focali dell’azienda.

Dalle maschere LED alla cura complementare della pelle, ai dispositivi di rimozione dei capelli e alla tecnologia di bellezza anti-invecchiamento, l’offerta di prodotti di CurrentBody è uno dei preferiti da milioni di clienti in tutto il mondo. Inoltre, il brand offre anche marchi e prodotti amati dalle celebrità come NuFACE, amato anche nel mondo delle celebrity come Jennifer Lopez, Bella Hadid, Lizzo, Christina Applegate e Jennifer Aniston.

E proprio tra i prodotti ad alta innovazione, spicca la maschera CurrentBody Skin Led Light Therapy. La maschera funziona combinando la terapia della luce rossa e quasi infrarossa anti-invecchiamento per penetrare in profondità negli strati inferiori della pelle, offrendo risultati sia istantanei che a lungo termine. Una maschera facile da usare e in grado di rendere immediatamente una pelle più morbida e liscia, con una riduzione della comparsa di linee sottili e rughe, tono della pelle, consistenza e fermezza nel tempo (secondo il 95% degli utenti). Il design flessibile della maschera assicura che la dose perfetta della doppia luce LED raggiunga la pelle rendendola anche comoda da indossare per poterla usare in qualsiasi momento di benessere, anche nella propria routine beauty serale. Infatti, solo con 10 minuti di utilizzo per 3-5 volte a settimana, si potranno raggiungere risultati ottimali per una pelle sempre giovane e raggiante.

I campioni dei prodotti CurrentBody sono disponibili su richiesta, così come i consigli degli esperti dei professionisti della cura della pelle e del fondatore e CEO, Laurence Newman.