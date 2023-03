Cybersecurity, Manfredini (Aipsa); “Solo 50% aziende ha Ciso, solo 8% ha struttura vertice”

(Adnkronos) – “Solo il 50% delle aziende ha un Ciso (Chief information security officer, ndr)” per questo “bisogna spingere su questo settore. A sottolinearlo è stato Alessandro Manfredini di Aipsa, l’Associazione italiana professionisti security aziendale, intervendo ala seconda giornata del CyberSec 2023.

Manfredini ha rilevato che “a livello globale si stima che due terzi delle aziende hanno un Ciso che dipende direttamente dal vertice aziendale, un manager della sicurezza “con una struttura autonoma” mentre “in Italia abbiamo solo l’8%” di Ciso con una struttura così.

In questo scenario, “abbiamo l’opportunità per far crescere questo settore e dobbiamo impegnarci per dare i migliori strumenti alle aziende e ai professionisti della security e, in questo modo, aumentare la resilienza delle organizzazioni in Italia e del sistema Paese” ha rilevato Manfredini.

Il “Ciso è sempre più decisivo anche per il business delle aziende” perché quella della cybersicurezza “è una partita che si gioca tutti assieme”. “Dobbiamo focalizzarci tutti assieme nella partita della gestione della cybersecurity; insieme con le persone, con i professionisti” ha detto Manfredini. “Abbiamo capito che dobbiamo fare sistema noi persone, cittadini, istituzioni, centri di ricerca” perché quella della cybersecurity “è una partita che dobbiamo giocare tutti quanti assieme” ha detto.