Czyborra, chi è il nuovo terzino dell’Atalanta: scopriamo se può essere utile al Fantacalcio

Un nuovo esterno per l’Atalanta: la squadra di Gasperini ha infatti chiuso per l’arrivo di Lennart Czyborra dell’Heracles, squadra di prima divisione olandese. La trattativa tra i due club è praticamente definita: l’Atalanta verserà infatti circa 4 milioni di euro al club olandese.

La società nerazzurra ha quindi individuato nel terzino tedesco classe ‘99 il rinforzo da regalare a Gasperini per tentare la rincorsa Champions, che al momento è dettata dal testa a testa con la Roma, l’altra pretendente insieme alla Lazio per un piazzamento nella maggiore competizione europea.

Fantacalcio, chi è Czyborra

L’Atalanta ha trovato il nuovo esterno, che per origine e squadra di provenienza non può che ricordare Gosens, giocatore che con Gasperini sta raggiungendo vette di rendimento incredibili. La domanda allora sorge spontanea: anche Czyborra può fare bene al fantacalcio come Gosens?

La risposta è al momento ovviamente difficile, soprattutto per quanto riguarda questa stagione. Considerando la giovane età è facile intuire che Czyborra è un acquisto in prospettiva, che nella seconda parte di stagione non scalzerà i titolari delle fasce nerazzurre.

Czyborra sarà quindi molto interessante per la prossima stagione, quando forse qualcuno gli avrà lasciato spazio. I numeri sono interessanti: Czyborra è cresciuto in Germania dove ha giocato in diversi club come Shalke04. In Olanda, con l’Heracles, il terzino classe ‘99 è diventato un giocatore importante collezionando 2 gol e 3 assist.