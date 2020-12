Da dove nasce il marchio Fausti? Tutto sull’origine del nome dell’azienda vinicola

Da dove nasce il marchio Fausti? Dalla passione, dall’intuizione di Domenico D’Angelo e Cristina Fausti. Ma soprattutto dalla terra, e dall’amore per la stessa. Il Fermano ed il Piceno, lì dove il legame a doppio filo con la terra, la combinazione perfetta tra alta densità di ceppi per ettaro e bassa produzione di uva per ceppo hanno portato a risultati eccellenti.

Grazie anche all’ingresso in società della famiglia Amici, che con i due precedenti proprietari condivide la filosofia e le competenze acquisite in anni di esperienza. Dalla terra, lavorata nel rispetto dell’ambiente e con scelte etiche di coltivazione ben distanti dal mero sfruttamento del suolo, nasce il vino Fausti.

Un’identità precisa sviluppata attraverso solidi principi:

1. per l’uomo fare agricoltura significa mettersi in società con la terra, le piante e gli animali;

2. in questa società tutti i soci hanno parità di diritti e dignità;

3. terra, piante e animali se minacciati sicuramente non saranno più disponibili;

4. accettare un danno controllato;

5. la qualità di un vino si crea in vigna, ma è la natura che decide;

6. utilizzare pratiche di coltivazione che favoriscano la biodiversità, indispensabili in un sistema equilibrato.

