Da J&J stop vendita talco dal 2023: troppe cause per rischio tumori

(Adnkronos) – Il colosso Johnson & Johnson ha deciso che interromperà dal prossimo anno la vendita in tutto il mondo del suo borotalco. La decisione è legata alle troppe cause legali che l’azienda deve affrontare, oltre 40mila, per il presunto legame tra il prodotto e i tumori ovarici e il mesotelioma. La società sta intanto passando a prodotti simili per i bambini a base di amido di mais, anche se J&J continua a ritenere sicuro il suo talco prodotto per decenni.

A febbraio un tribunale del News Jersey aveva accolto la richiesta di fallimento di J&J dovuta alla necessità di gestire le cause legate al talco. Nel 2018 una giuria del Missouri aveva condannato l’azienda a 4,7 mld di dollari dopo che 22 donne avevano accusato J&J di aver usato l’amianto nel talco e nei prodotti per l’infanzia provocando il cancro alle ovaie.