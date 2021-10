Da oggi riaprono le discoteche, aumenta anche la capienza di cinema e teatri: cosa cambia

L’Italia torna in pista… da ballo. Da oggi, lunedì 11 ottobre, riaprono discoteche e sale da ballo in zona bianca. Dopo la lunga trattativa delle ultime settimane il governo ha deciso: i locali da ballo al chiuso potranno riaprire con capienza al 50%, quelli all’aperto al 75%, esclusi i dipendenti. La partenza è fissata ad oggi.

L’ufficialità è arrivata la scorsa settimana, dopo che il Cts aveva consigliato percentuali più basse (rispettivamente 35% e 50% per locali al chiuso e all’aperto). In discoteca si entrerà con una registrazione utile al tracciamento e con la mascherina, che potrà essere tolta solo quando si balla in pista. Mentre non c’è la regola del distanziamento interpersonale.

Questo vale però solo per le regioni in zona bianca. Per quelle in giallo cambia tutto: le discoteche chiudono e gli altri settori è previsto un taglio della capienza. Da oggi in zona bianca cinema, teatri e musei aprono con la capienza al 100%. Nessuna restrizione quindi ad esclusione dell’utilizzo obbligatorio della mascherina.

In zona gialla invece la capienza di cinema, teatri e musei viene tagliata al 50%. Anche gli stadi, da oggi, possono occupare il 75% dei posti a disposizione. In questo caso il Cts ha raccomandato: “”La capienza negli impianti deve essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte, al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone. Siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi”.