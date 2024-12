Da Vinci, collegamenti per le Festività

FIUMICINO – L’aeroporto di Fiumicino conferma il suo ruolo strategico nei collegamenti tra la penisola e la Sicilia, soprattutto in vista delle festività natalizie. La Regione Siciliana ha annunciato un significativo incremento dello sconto per i voli, passando dal 25% al 50% per i residenti e i nativi siciliani che risiedono altrove, agevolazione pensata per favorire i rientri sull’Isola in un periodo di grande afflusso. La compagnia Ita Airways, da tempo partner dell’iniziativa regionale avviata il 17 novembre 2023, ha subito messo in moto le verifiche tecniche per adeguare i propri sistemi di vendita. Parallelamente, Ita Airways ha deciso di potenziare il proprio network verso la Sicilia, già fitto nella stagione invernale. Attualmente la compagnia opera quotidianamente 7 voli da Fiumicino per Catania e 6 per Palermo. Per Natale, erano già previste 28 frequenze aggiuntive, a cui si aggiungono ulteriori 3 voli tra Fiumicino e Catania e 1 tra Fiumicino e Palermo. Questo aumento porta a circa 8.600 i posti aggiuntivi disponibili, distribuiti strategicamente tra il 19 e il 29 dicembre e dal 5 al 7 gennaio. Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways, ha evidenziato l’importanza di questo impegno. «L’aumento di capacità nel periodo natalizio dimostra l’attenzione di Ita Airways per i passeggeri siciliani fuori sede. Attraverso Fiumicino, colleghiamo Catania e Palermo non solo con il resto d’Italia, ma anche con destinazioni internazionali ed intercontinentali”.