Da ‘wait Katie’ a pilastro della Corona, i 42 anni in ascesa di Kate Middleton

(Adnkronos) – E’ già tempo di bilanci per Catherine Middleton, che oggi compie 42 anni. Mentre si prepara a festeggiare il compleanno, guardando agli ultimi 12 mesi appena trascorsi, di certo non le sfuggirà di quanto sia cambiata la propria vita, a partire dalla morte della regina Elisabetta II.

Nell’ultimo anno, infatti, la principessa di Galles è passata da un ruolo di supporto al marito, il futuro re d’Inghiterra William, a quello di protagonista. Oggi Kate è a pieno titolo una delle quattro persone chiave che tengono insieme la monarchia britannica, abilmente supportata dal duca e dalla duchessa di Edimburgo. Non solo: come se non bastasse, sembra che re Carlo le ‘regalerà’ l’ambito titolo di Royal Lady of the Order of the Garter (Dama Reale dell’Ordine della Giarrettiera), una vera e propria promozione che le conferirà maggiore potere a corte, consentendole di esercitare un’influenza diretta nelle decisioni più importanti.

La transizione da ‘wait Kate’ a prossima regina è stata repentina, scrive il Daily Mail, anche se non può essere facile assumersi ulteriori responsabilità, date le esigenze di una giovane famiglia. Tuttavia, la moglie di William ha saputo far fronte agli impegni, sia da sola, sviluppando una propria identità pubblica, che con il marito. Mentre in passato sembrava arrancare, cercando di adattarsi alle circostanze di corte, oggi Kate mostra di sentirsi a proprio agio nel condurre conversazioni o nel fare da padrona di casa in occasione di eventi importanti. L’abbiamo vista cavarsela egregiamente, ad esempio, al concerto natalizio di Together At Christmas all’Abbazia di Westminster. Mentre l’anno scorso la principessa aveva guidato i reali nel rendere omaggio alla defunta regina. Ma Kate è stata recentemente protagonista anche di una serie di altri impegni meno solenni, come la visita a una “banca dei bambini”, accompagnata dai suoi figli.

All’inizio dell’anno, la principessa di Galles ha parlato della difficoltà di imparare a essere una reale durante una visita a un ente di beneficenza giovanile. E lontano dalle telecamere, la principessa ha risposto alle domande degli alunni della St Katherine’s School di Bristol sulla sua vita, dicendo loro che non aveva mai pensato di diventare una reale finché non si era innamorata di William. Ebbene, dall’annuncio del fidanzamento, nel 2010, con il futuro re, a cui ben pochi, per la verità, dopo il lungo periodo di corteggiamento, avevano creduto, tanto da considerarla un’illusa e da chiamarla con il poco lusinghiero appellativo di ‘wait Katie’, oggi possiamo senza dubbio affermare che Catherine Middleton di strada ne ha fatta davvero molta, conclude il giornale.