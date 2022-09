Dagli abissi allo spazio, selezionate 7 imprenditrici per il premio GammaDonna

(Adnkronos) – Dai protocolli di comunicazione wireless sottomarina, ai prodotti ad alte prestazioni per la nuova frontiera spaziale. Dall’intelligenza artificiale in simbiosi con il lavoro dei traduttori, alla piattaforma di supporto psicologico online. Ecco di che cosa si occupano le 7

finaliste

del premio GammaDonna 2022 che valorizza dal 2004 l’iniziativa imprenditoriale femminile innovativa. Le imprenditrici

finaliste si occupano anche di trasformazione degli scarti della lavorazione del riso per ricavare materiali bio per l’edilizia, e-commerce sostenibile che valorizza il Made in Italy artigianale, eccellenza nello stampaggio nei settori automotive e nautico.

Con l’obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap, il team del premio GammaDonna ha annunciato oggi di avere selezionato le sette donne alla guida di

imprese che operano in settori molto diversi ma unite da una tangibile propensione alla sostenibilità e all’innovazione. Si tratta di Isabelle Andrieu di Translated di Roma, Martina Capriotti di Mirta di Milano, Danila De Stefano di Unobravo di Napoli, Anna Gregorio di Picosats di Trieste, Tiziana Monterisi di Ricehouse di Biella, Claudia Persico di Persico Group di Nembro, in provincia di Bergamo, e Chiara Petrioli di WSense di Roma.

Saranno queste 7 imprenditrici a contendersi dal palco dell’Italian Tech Week il Premio GammaDonna per l’imprenditoria femminile

innovativa, il 30 settembre prossimo. La vincitrice del Premio GammaDonna 2022 si aggiudicherà, tra l’altro, un mini-documentario sulla sua storia di innovazione e una sessione di strategic assessment e l’accesso permanente alla piattaforma EY Velocity per la costruzione e il potenziamento di un piano strategico di crescita. La vincitrice avrà anche l’opportunità di essere selezionata per un training per il processo di screening del Comitato Angels4Women per l’accesso a un investimento tra i 100 e i 500K, insieme ad un percorso di Business Class sulla finanza straordinaria ‘Finance is Cool’ di GammaDonna.