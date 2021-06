Dal sito del Guardian a quello del New York Times, passando per quello di Twitch, Reddit e del governo italiano. Sono moltissime le piattaforme nel mondo che attualmente risultano offline, anche delle maggiori aziende mondiali, come Amazon. Un problema di cui ancora non si conosce il motivo, ma che sembra legato a un malfunzionamento di Fastly.

Notizia in aggiornamento.