Dal Municipio X al Laurentino: potenziare i mezzi pubblici sul territorio di Roma

Dal Municipio X al Laurentino, parte il pressing sul Campidoglio pre un potenziamento sostanziale dei mezzi pubblici sul territorio. Servono almeno 5 treni per migliorare la Roma Lido e questo chiedono i i rappresentanti del municipio X che hanno preso parte ad un incontro con l’assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patanè.

Dal Municipio X al Laurentino: le richieste al Comune sui mezzi pubblici

Questo emerge da un rapporto tra numero di utenti presenti sulle altre linee metro e quelli della Roma Lido, i cui fruitori sono penalizzati rispetto agli altri cittadini della Capitale. Entro Luglio, dovrebbe esserci un quinto convoglio, nell’auspicio di riportare la frequenza di passaggio sotto i venti minuti.

Avanzata anche l’ipotesi di spostare due treni dalla metro A alla Roma Lidbo per dare respiro al servizio per cui tuttavia occorre un decbreto che riveda e modifichi i parametri di valutazione sull’efficienza dei mebzzi, in virtù del quale si trasferirebbero i due convogli senza bloccare il servizio delle linee già in sofferenza. Poi saranno necessari interventi di sicurezza e modifica per circa cinque mesi. Per l’estate, i pendolari della Roma Lido, dovranno dunque accontentarsi del treno promesso dal primo luglio.

Nel mentre, anche il sindaco Gualtieri è salito sul filobus 74 simbolo della riattivazione, dopo 2 anni, del servizio dal deposito Atac di Tor Pagnotta alla stazione Laurentina della linea B della metropolitana. Una buona notizia per gli abitanti del quadrante Eur–Laurentina-Tor Pagnotta, una tratta che si snoda dalla stazione della metro B Laurentina fino al quartiere di Fonte Laurentina per oltre 11 chilometri.