Dal Pino: “A settembre stadi aperti: così aiutiamo Pil e vaccinazioni”

Riaprire gli stadi per aiutare il Pil del paese e convincere gli indecisi a vaccinarsi. Questo il pensiero di Dal Pino, presidente della Serie A: “Il calcio è uno strumento sociale imponente, un settore che attrae 38 milioni di persone. Il successo agli Europei ha contribuito a una spinta in alto dello 0,7% del Pil. Il calcio ha una tale dimensione sociale da essere in grado di creare opportunità di business per le aziende”, ha detto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

Poi annuncia. “Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare la gente allo stadio“. Dal Pino lancia una frecciatina al precedente governo, con cui gli stadi sono stati chiusi un anno e mezzo: “La demagogia usata dal governo precedente verso il pallone ha prodotto danni”.

“Noi garantiamo un gettito fiscale importante, eppure da diciotto mesi le società non hanno ricavi dal botteghino e gli incassi dagli sponsor hanno subito un calo drastico: abbiamo subito perdite per 1 miliardo e 200 milioni di euro”. Conclude Dal Pino: “Ora chiediamo di collaborare con le istituzioni al fine di ottenere un pacchetto di misure fiscali ad hoc, non in una logica di sussidio ma di investimento”.