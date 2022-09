(Adnkronos) – Arriva dalla Cina una mascherina con un sensore in grado di rilevare i virus, che invierà un alert sul cellulare in caso di potenziale contagio entro 10 minuti. La mascherina sarebbe in grado di rilevare anche virus influenzali o addirittura altri virus respiratori per via del sensore facilmente aggiornabile.