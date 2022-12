Dalla parte degli animali – Tutte le domeniche su Rete4 alle 10.45, con Michela Vittoria Brambilla e la piccola Stella

Ospiti di riguardo nello studio cascina, in questa bella domenica di dicembre, saranno i cani portatori di handicap che riescono a vivere una vita normale grazie alle cure speciali dell’associazione Wonderdogs. Yoda, gatto imbronciato e intelligente di Patrizia Mirigliani, è una “il portafortuna del concorso di “Miss Italia”.

Conosceremo poi il pennuto Amilcare, detto Micky, salvato da un allevamento e perfetto amico del cuore. E non mancheranno gli animali del CRAS: un gabbiano, un germano reale, un coniglio.

Tante, tantissime storie che emozionano e danno calore in questi giorni che ci avvicinano al Natale. Come sempre accade in ogni nuova puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: l’unico format che si preoccupa di animali randagi, abbandonati, in pericolo o semplicemente soli per trovar loro la casa e l’affetto che si meritano.

Tra le superstar con le valigine pronte per venire a stare da voi c’è Thiago, un simpaticone, c’è Stop, detto Stoppino, un rubacuori, c’è Zeus un husky delle meraviglie. Ci sono Rino e Nuvola, due cuccioli da paradiso. Anche l’oca Gertrude cerca casa e non scordatevi del gatto Spiaggione! Poi pronti a commuovervi, arriva il momento dell’adozione live.

Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

Il video promo della puntata del 4 dicembre si può vedere al link https://www.youtube.com/watch?v=dUnx14I0sH0

