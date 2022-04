Dall’infortunio di Florenzi agli squalificati: gli assenti nella 32esima giornata di Serie A

Nuove brutte notizie per il Milan. Dopo l’infortunio di Romagnoli, costretto a fermarsi a poche ore dell’inizio della gara con il Bologna, anche Alessandro Florenzi dovrà rimanere ai box per almeno un mese. Il jolly rossonero, ieri in campo regolarmente, è stato costretto ad uscire a causa di un problema fisico.

In un comunicato emesso oggi dal Milan, si evince che il l’esterno ha riportato una lesione al menisco. Generalmente per recuperare da un problema del genere si impiega circa un mese. Florenzi cercherà di bruciare le tappe per farsi trovare pronto per il finale di stagione che si preannuncia rovente.

Questa la nota con cui il Milan ha reso noto l’infortunio di Florenzi: “Alessandro Florenzi nella gara di ieri sera ha riportato un trauma al ginocchio sinistro. Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione del menisco interno che necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito domani a Roma dal Professor Mariani”.

Non solo gli infortuni, anche le squalifiche fermano in alcuni casi possibili titolari. Questi sono quelli che non potranno esserci, causa squalifica, nella 32esima giornata: DeRoon (Atalanta), Grassi (Cagliari), Luperto (Empoli), Torreira (Fiorentina), Lautaro (Inter), Morata (Juventus), DeSciglio (Juventus), Anguissa (Napoli), Pellegrini (Roma), Bonazzoli e Fazio (Salernitana), Frattesi (Sassuolo), Pereyra (Udinese).