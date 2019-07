Daniel Graig sul set per i 25 anni di 007

Come accennato nei giorni scorsi, se all’anagrafe sei ‘segnato’ come James Bond, difficilmente potrai illuderti di riuscire a passare più di qualche mese in panciolle, davanti a un tramonto marino.

Così il ‘nostro’ (sempre nelle ruvide fattezze di Daniel Graig), quando stava per abituarsi agli spensierati ritmi di vita giamaicani, in beata solitudine, nulla può di fronte alle suppliche dell’antico amico della Cia, Felix Leiter, sulle spine per la pericolosissima – per il mondo intero – sparizione di un noto scienziato americano.

Così, deposto il surf e l’infradito, obtorto collo 007 è costretto ad infilarsi nuovamente in un elegante abito di sartoria per sfidare il malvagio di turno…

Con Léa Seydoux, Ralph Fiennes e Rami Malek accanto a Graig, e la regia di Cary Joji Fukunaga, il film esordirà – grazie all’Universal Pictures International Italy – nelle sale cinematografiche italiane l’8 aprile 2020.

La pellicola festeggia il 25ennale della saga, e si avvale della produzione di Michael G. Wilson e di Barbara Broccoli.

Man mano che si gira, proprio per arrivare a questo prestigioso appuntamento con la giusta eco, già sono iniziate a girare le prime foto di scena…

Max